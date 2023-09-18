В Казахстане суд вынес приговор по делу о захвате заложников в Kaspi банке

В специализированном межрайонном суде Астаны завершились слушания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка. В отношении захватившего заложников в банке 30-летнего Алихана Мурадова суд вынес решение - 7,6 лет лишения свободы.

В специализированном межрайонном суде Астаны завершились слушания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка. В отношении захватившего заложников в банке 30-летнего Алихана Мурадова суд вынес решение - 7,6 лет лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, прокурор во время прений запрашивала для подсудимого 8 лет заключения.

"Признать Алихана Мурадова виновным по пунктам 4 и 8, 9 части 2 статьи 261 (Захват заложника с применением оружия или предметов, использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, захват двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений или по найму) и назначить ему наказание 7 лет и 6 месяцев лишения свободы", - пояснил судья Карабаев.

Срок Мурадов будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Ранее сообщалось о том, что 18 июня мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет, захватил заложников в отделении банка. Велись переговоры с захватчиком, который требовал перевести деньги на счета его родных. На момент захвата здании было 7 заложников, все они - сотрудники банка.