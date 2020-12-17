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Страны НАТО согласовали бюджет на 2021 год

Страны НАТО согласовали бюджет на 2021 год Страны НАТО согласовали бюджет на гражданские и военные структуры на 2021 год - €258,9 млн и €1,61 млрд, соответственно
Другие страны
17 декабря 2020 г. 12:39
Страны НАТО согласовали бюджет на 2021 год

Страны НАТО согласовали бюджет на гражданские и военные структуры на 2021 год - 258,9 млн евро и 1,61 млрд евро, соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Союзники по НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты на 2021 год. На заседании Североатлантического совета в среду союзники согласовали гражданский бюджет в размере €258,9 млн и военный бюджет в размере €1,61 млрд на 2021 год", - отмечается в нем.

Альянс поясняет, что "гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, оперативные расходы и расходы по программам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе". "Военный бюджет покрывает оперативные расходы штабов командных структур НАТО и программ, миссий и операций по всему миру. Он вырос на 5% по сравнению с уровнем 2020 года", - говорится в заявлении.

Так, в 2021 году €254,9 млн из военного бюджета пойдут на финансирование миссий и операций НАТО, включая миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, учебную миссию в Ираке и операцию по поддержанию мира в Косово.

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