О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страны G7 призвали Китай уважать права и свободы тюрок-уйгуров

Страны G7 призвали Китай уважать права и свободы тюрок-уйгуров Лидеры стран Группы семи (G7) призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Другие страны
13 июня 2021 г. 17:24
Страны G7 призвали Китай уважать права и свободы тюрок-уйгуров

Лидеры стран Группы семи (G7) призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финальный проект соглашения по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в городе Карбис-Бэй.

"Мы поддерживаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в проекте документа. В совместном заявлении лидеров "семерки" такая фраза фигурирует впервые.

Также главы государств - участников G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво в этом регионе.

Страны G7 призвали Пекин уважать права и свободы уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, а также автономию Гонконг.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке G7 liderləri Çinə uyğur türkləri və COVID-19-la bağlı çağırış etdilər

Другие новости из категории

Стрельба в Италии, погиб мужчина с двумя внуками - ОБНОВЛЕНО
Стрельба в Италии, погиб мужчина с двумя внуками - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 17:09
В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек
В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек
13 июня 2021 г. 15:50
В индийском Дели открываются рестораны и магазины
В индийском Дели открываются рестораны и магазины
13 июня 2021 г. 13:17
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
13 июня 2021 г. 10:50
При взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены
При взрыве газа в Китае погибли 11 человек, 144 ранены
13 июня 2021 г. 09:17
В Огайо произошла стрельба
В Огайо произошла стрельба
13 июня 2021 г. 08:09
В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления
В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления
13 июня 2021 г. 06:52
Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио
Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио
13 июня 2021 г. 04:45
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса
13 июня 2021 г. 03:46
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек
13 июня 2021 г. 02:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi