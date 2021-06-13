Страны G7 призвали Китай уважать права и свободы тюрок-уйгуров

Лидеры стран Группы семи (G7) призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Лидеры стран Группы семи (G7) призывают к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финальный проект соглашения по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в городе Карбис-Бэй.

"Мы поддерживаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в проекте документа. В совместном заявлении лидеров "семерки" такая фраза фигурирует впервые.

Также главы государств - участников G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво в этом регионе.

Страны G7 призвали Пекин уважать права и свободы уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, а также автономию Гонконг.