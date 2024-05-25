Столтенберг призвал страны НАТО снять для Украины ограничения на удары по России

Страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Как передает Report , об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

Как отмечает издание, генеральные секретари НАТО обычно не критикуют политику крупнейшей и важнейшей страны-члена Альянса - Америки. Но Столтенберг, сделал именно это: не называя США прямо, он дал четко понять, о ком идет речь.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, пожертвованное ими Украине. Особенно сейчас, когда много боевых действий идут на Харьковщине, вблизи границы, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им защиту", - сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что россияне будут продолжать атаковать и получать определенные территориальные достижения в приграничье, не считаясь с потерями.

"Мы должны помнить, что это такое. Это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает нанесение ударов по целям на территории России", - отметил Столтенберг.

Вместе с тем генсек раскритиковал неспособность европейских стран выполнить уже взятые на себя обязательства по поставкам оружия.

"Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого", - сказал он.