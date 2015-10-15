Столтенберг: Черногория делает верные шаги на пути к членству в НАТО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Черногория делает верные шаги на пути к членству в НАТО, ей следует продолжить проведение и применение реформ, а также добиваться большей общественной поддержки членства, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Менее чем через два месяца министры иностранных дел НАТО решат, приглашать ли Черногорию вступить в альянс. Черногория уже провела значительные реформы, вы добились важного прогресса в усилении верховенства права, я призвал вас продолжить увеличивать общественную поддержку членства. Полная имплементация реформ является ключевой. Это может быть сделано, и Черногория предпринимает правильные шаги", — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Подгорице с черногорским премьер-министром Мило Джукановичем.

Он отметил, что "вступление в евроатлантическую семью выгодно Черногории и НАТО".

"Я наблюдал прогресс даже с момента своего визита в июне. Прогресс в модернизации ВС, в том, что касается реформ в секторе спецслужб, не увеличив, а улучшив его, в области верховенства права, борьбы с коррупцией и нецелевым использованием государственных средств, мы видели также растущую общественную поддержку членства в НАТО", — заявил генсек альянса.

Страны-члены НАТО, по его словам, продолжат оценивать ситуацию. "Визит сегодня был важным шагом в направлении подготовки к министерской встрече", — отметил генсек.