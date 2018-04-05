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    США ждут от Китая уступок в торговом споре

    Страны ввели пошлины в отношении товаров друг друга

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу в эфире Fox News.

    "Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", — сказал он

    Ранее власти США обнародовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут повысить ввозные пошлины.

     С 1 апреля Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба ввел пошлины на 128 американских товаров.

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