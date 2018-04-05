США ждут от Китая уступок в торговом споре

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу в эфире Fox News.

"Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", — сказал он

Ранее власти США обнародовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут повысить ввозные пошлины.

С 1 апреля Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба ввел пошлины на 128 американских товаров.