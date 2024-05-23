США заявили об уничтожении четырех беспилотников хуситов в Йемене

Вооруженные силы США в среду уничтожили четыре беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Вооруженные силы США в среду уничтожили четыре беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "X".

"Примерно в 15:16 по времени Саны (16:16 по бакинскому времени) 22 мая силы CENTCOM успешно уничтожили четыре беспилотные летательные системы на подконтрольной хуситам территории Йемена", - говорится в заявлении.

Командование утверждает, что БПЛА представляли непосредственную угрозу для "сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе".