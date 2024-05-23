О нас

США заявили об уничтожении четырех беспилотников хуситов в Йемене

США заявили об уничтожении четырех беспилотников хуситов в Йемене Вооруженные силы США в среду уничтожили четыре беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
23 мая 2024 г. 04:53
США заявили об уничтожении четырех беспилотников хуситов в Йемене

Вооруженные силы США в среду уничтожили четыре беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "X".

"Примерно в 15:16 по времени Саны (16:16 по бакинскому времени) 22 мая силы CENTCOM успешно уничтожили четыре беспилотные летательные системы на подконтрольной хуситам территории Йемена", - говорится в заявлении.

Командование утверждает, что БПЛА представляли непосредственную угрозу для "сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi