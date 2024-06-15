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В акциях левых партий во Франции приняли участие около 250 тыс. человек

В акциях левых партий во Франции приняли участие около 250 тыс. человек Около 250 тыс. человек приняли участие в манифестациях левого альянса "Новый народный фронт" по всей Франции.
Другие страны
15 июня 2024 г. 23:00
В акциях левых партий во Франции приняли участие около 250 тыс. человек

Около 250 тыс. человек приняли участие в манифестациях левого альянса "Новый народный фронт" по всей Франции.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные МВД республики.

Согласно информации, в Париже на демонстрацию вышли около 75 тыс. человек, колонна манифестантов прошла от площади Республики до площади Нации с призывами "не дать правым одержать победу" во внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).

По данным ведомства, для обеспечения безопасности на манифестациях МВД мобилизовало 21 тыс. полицейских и жандармов по всей стране.

Согласно итогам опроса социологической службы OpinionWay, обнародованным 15 июня, в рейтинге политических партий перед досрочными выборами лидирует правое "Национальное объединение", которое может получить в первом туре поддержку 33% избирателей. По результатам опроса, левые, провозгласившие восстановление "Народного фронта", пользуются поддержкой 25% избирателей, а правящий блок "Ренессанс" поддерживают 20% респондентов.

Напомним, что 9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

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