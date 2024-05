Yəməndə husilərin 4 dronu zərərsizləşdirilib

ABŞ Silahlı Qüvvələri çərşənbə günü "Ansar Allah" hərəkatının husi üsyançılarının 4 dronunu zərərsizləşdirib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı “X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

"Mayın 22-də Sana vaxtı ilə saat 15:16-da (Bakı vaxtı ilə saat 16:16) ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının qüvvələri husilərin nəzarətində olan Yəmən ərazisində dörd pilotsuz uçuş sistemini uğurla məhv edib", - açıqlamada deyilir.

Komandanlıq İHA-ların ABŞ və koalisiya qüvvələri və bölgədəki ticarət gəmiləri üçün dərhal təhlükə yaratdığını" iddia edib.