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Премьер Японии заявил о планах ввести санкции против КНР

Премьер Японии заявил о планах ввести санкции против КНР Япония может ввести новые санкции против организаций из третьих стран из-за ситуации в Украине, в том числе против Китая.
Другие страны
15 июня 2024 г. 21:47
Премьер Японии заявил о планах ввести санкции против КНР

Япония может ввести новые санкции против организаций из третьих стран из-за ситуации в Украине, в том числе против Китая.

Как передает Report, об этом сообщил японский премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам саммита G7 в Швейцарии.

"Япония изучает возможность введения нового пакета санкций против организаций, расположенных в третьих странах, включая Китай", – сказал он.

Ограничительные меры коснутся компаний и организаций, которые, как пояснил Кисида, помогают Москве обходить западные санкции.

Напомним, что 2 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что с февраля 2022 года Япония предоставила Украине помощь на 7 млрд долларов.

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