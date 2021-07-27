США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря

Соединенные Штаты намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности продолжится.

Соединенные Штаты намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности продолжится.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном совместном заявлении двух стран по итогам проведения стратегического диалога. Сопредседателями на встрече выступили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

"Делегации подчеркнули, что базы, используемые контингентом США и коалиции, являются иракскими и функционируют в соответствии с действующими законами страны. Это не базы США и коалиции, международный контингент присутствует только для поддержки правительства Ирака в борьбе с ИГИЛ. Также решили, что сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении иракских сил, обмене разведывательной информацией, а к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии", - отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.