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США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря

США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря Соединенные Штаты намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности продолжится.
Другие страны
27 июля 2021 г. 02:38
США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря

Соединенные Штаты намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности продолжится.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном совместном заявлении двух стран по итогам проведения стратегического диалога. Сопредседателями на встрече выступили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

"Делегации подчеркнули, что базы, используемые контингентом США и коалиции, являются иракскими и функционируют в соответствии с действующими законами страны. Это не базы США и коалиции, международный контингент присутствует только для поддержки правительства Ирака в борьбе с ИГИЛ. Также решили, что сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении иракских сил, обмене разведывательной информацией, а к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии", - отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın İraqdakı hərbi əməliyyatlarda iştirakını başa çatdıracağı tarix açıqlandı

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