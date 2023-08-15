США, Япония и Южная Корея намерены выступить с совместным заявлением по Тайваню

На саммите в Вашингтоне 18 августа США, Япония и Южная Корея планируют сделать совместное заявление по ситуации в Тайване.

На саммите в Вашингтоне 18 августа США, Япония и Южная Корея планируют сделать совместное заявление по ситуации в Тайване.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Источник издания, знакомый с подготовкой к саммиту, сообщил, что по итогам встречи страны выразят беспокойство по поводу желания Китая изменить статус суверенного Тайваня.

"Совместное заявление США, Японии и Южной Кореи содержит положение о поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. Ожидается, что точные формулировки этого и других положений будут обсуждаться до последней минуты", - сообщил источник.

Отмечается, что формулировка заявления должна быть соответствующей предыдущим позициям США по этому вопросу. В то же время оно не должно привести к резкой эскалации риторики с Пекином.