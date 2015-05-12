​США выступают за создание на Кипре единого государства

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Руководство США считает необходимым создание на Кипре федеративного государства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель совета национальной безопасности США Бернадетт Михэн, комментируя возобновление переговоров между греческим и турецким Кипром

"Мы призываем стороны достичь договоренности как можно быстрее, чтобы вновь объединить остров в двухзонную двухобщинную федерацию на благо всех киприотов и региона в целом", — сказала она.

Ранее стало известно, что 15 мая пройдет встреча между президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафой Акынджи.