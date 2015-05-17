​США выразили озабоченность смертным приговором экс-президенту Египта Мурси

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты заявили об озабоченности смертным приговором, вынесенным египетским судом бывшему президенту Египта Мухаммеду Мурси.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам официальный американский представитель.

"Мы глубоко озабочены еще одним решением о массовых смертных приговорах, вынесенных судом Египта в отношении более чем 100 подсудимым, включая бывшего президента Мурси", - заявил он.

Он подчеркнул: "Мы последовательно выступаем против практики массовых судов и приговоров, которые выносятся в форме, которая противоречит международным обязательствам Египта и верховенству закона".

Как сообщалось, суд Египта в субботу приговорил Мурси к смертной казни по обвинению в разглашении государственных секретов.

В настоящее время решение суда передано на утверждение верховному муфтию Египта, который примет окончательное решение до 2 июня.