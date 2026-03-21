США выдали 30-дневное санкционное послабление на продажу иранской нефти

Администрация Трампа накануне предоставила 30-дневное исключение из санкционного режима на покупку иранской нефти, уже находящейся в море, чтобы смягчить давление на энергоснабжение, возникшее с началом американо-израильской войны против Ирана.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в соцсети Х.

"Временно открывая доступ к этим уже существующим объемам поставок для мирового рынка, Соединенные Штаты быстро выведут на глобальные рынки около 140 миллионов баррелей нефти, увеличив мировое предложение энергоресурсов и помогая ослабить временное давление на поставки, вызванное действиями Ирана", - написал Бессент.

"По сути, мы будем использовать иранские баррели против самого Тегерана, чтобы удерживать цены на низком уровне, пока продолжается операция Epic Fury", - добавил Бессент.

Напомним, что это уже третий случай временного смягчения санкций со стороны США примерно за последние две недели. Ранее Вашингтон уже ослабил ограничения на российскую нефть.