    США выдали 30-дневное санкционное послабление на продажу иранской нефти

    Администрация Трампа накануне предоставила 30-дневное исключение из санкционного режима на покупку иранской нефти, уже находящейся в море, чтобы смягчить давление на энергоснабжение, возникшее с началом американо-израильской войны против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в соцсети Х.

    "Временно открывая доступ к этим уже существующим объемам поставок для мирового рынка, Соединенные Штаты быстро выведут на глобальные рынки около 140 миллионов баррелей нефти, увеличив мировое предложение энергоресурсов и помогая ослабить временное давление на поставки, вызванное действиями Ирана", - написал Бессент.

    "По сути, мы будем использовать иранские баррели против самого Тегерана, чтобы удерживать цены на низком уровне, пока продолжается операция Epic Fury", - добавил Бессент.

    Напомним, что это уже третий случай временного смягчения санкций со стороны США примерно за последние две недели. Ранее Вашингтон уже ослабил ограничения на российскую нефть.

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir
