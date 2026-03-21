ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir
- 21 mart, 2026
- 06:11
Tramp administrasiyası ABŞ-İsrail arasında Tehrana qarşı müharibənin başlanğıcından bəri yaranan enerji təchizatına təzyiqi azaltmaq üçün dünən dənizdə olan İran neftinin alınması üçün 30 günlük sanksiya güzəşti verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent sosial media səhifəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ müvəqqəti olaraq qlobal bazarlara təxminən 140 milyon barel neft buraxacaq: "Bu, qlobal enerji tədarükünü artıracaq və İranın hərəkətlərinin yaratdığı müvəqqəti tədarük təzyiqlərini aradan qaldırmağa kömək edəcək. Əslində, "Epik Qəzəb" əməliyyatı davam etdiyi müddətdə qiymətləri aşağı saxlamaq üçün İran barellərindən Tehranın özünə qarşı istifadə edəcəyik".
Xatırladaq ki, bu, ABŞ-nin son iki həftə ərzində sanksiyaları müvəqqəti olaraq yumşaltdığı üçüncü dəfədir. Vaşinqton əvvəllər Rusiya neftinə qoyulan məhdudiyyətləri yumşaldıb.