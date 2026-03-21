    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    Tramp administrasiyası ABŞ-İsrail arasında Tehrana qarşı müharibənin başlanğıcından bəri yaranan enerji təchizatına təzyiqi azaltmaq üçün dünən dənizdə olan İran neftinin alınması üçün 30 günlük sanksiya güzəşti verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent sosial media səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ müvəqqəti olaraq qlobal bazarlara təxminən 140 milyon barel neft buraxacaq: "Bu, qlobal enerji tədarükünü artıracaq və İranın hərəkətlərinin yaratdığı müvəqqəti tədarük təzyiqlərini aradan qaldırmağa kömək edəcək. Əslində, "Epik Qəzəb" əməliyyatı davam etdiyi müddətdə qiymətləri aşağı saxlamaq üçün İran barellərindən Tehranın özünə qarşı istifadə edəcəyik".

    Xatırladaq ki, bu, ABŞ-nin son iki həftə ərzində sanksiyaları müvəqqəti olaraq yumşaltdığı üçüncü dəfədir. Vaşinqton əvvəllər Rusiya neftinə qoyulan məhdudiyyətləri yumşaldıb.

    США выдали 30-дневное санкционное послабление на продажу иранской нефти

    Son xəbərlər

    06:43

    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Biznes
    06:11

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    Digər ölkələr
    05:50

    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Digər ölkələr
    05:25

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:13

    "NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib

    Xarici siyasət
    04:18

    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Digər ölkələr
    03:45

    Panama kanalında tıxac yaranıb

    Digər ölkələr
    03:17

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti