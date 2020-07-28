О нас
Report Georgia

США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы

США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио
Другие страны
28 июля 2020 г. 20:01
США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы

США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещен въезд в США", - написал он на своей странице в Twitter.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57

Последние новости

20:01
США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы Другие страны
19:45
ФотоПотери Армении постепенно становятся общеизвестны Нагорно-карабахский конфликт
19:28
Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы Венецианского кинофестиваля Шоу-бизнес
19:10
Лукашенко бессимптомно перенес коронавирус Другие страны
18:54
Встреча "3+2" в рамках Минской группы ОБСЕ может пройти осенью Нагорно-карабахский конфликт
18:43
В Японии могут призвать правительство заблокировать TikTok ИКТ
18:28
Армянский депутат обвинил власти в фальсификации статданных по экономике В регионе
18:15
В связи с пандемией отменен Кубок мира Индивидуальные
18:05
Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией ИКТ
17:55
Эксперт: Армения хотела проверить союзничество с Россией на прочность Нагорно-карабахский конфликт
17:51
ВидеоАвиатехника Турции доставлена в Нахчыван Армия
17:37
"Обеление" трудовых договоров привело к увеличению объема социальных поступлений Финансы
17:35
Азербайджан резко сократил экспорт напитков Бизнес
17:29
МИД: Попытки Армении изменить формат переговоров неприемлемы Внутренняя политика
17:19
ФотоАзад Рагимов принял участие в заседании ОИС Индивидуальные
Вся новостная лента