США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы

США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио

США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещен въезд в США", - написал он на своей странице в Twitter.