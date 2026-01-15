Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США вводят пошлины в размере 25% на импорт полупроводников

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 03:12
    Соединенные Штаты немедленно вводят таможенную пошлину в размере 25% на импорт полупроводников.

    Как передает Report, об этом говорится в прокламации американского президента Дональда Трампа, текст которой обнародовала пресс-служба Белого дома.

    В документе отмечается, что речь идет об "импорте определенных передовых" микросхем и другой схожей продукции. Предусматривается ряд исключений. Эта пошлина не будет взиматься, к примеру, в тех случаях, когда полупроводники ввозятся в страну для наращивания ее производственных мощностей, для использования в центрах обработки данных, в работе стартапов, при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

    В прокламации подчеркивается, что США в настоящее время выпускают лишь порядка 10% требующихся им полупроводников. Таким образом, американская экономика сильно зависит в этой сфере от иностранных поставщиков, констатирует глава вашингтонской администрации. По его оценке, сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности США.

    Трамп также отмечает, что министр торговли Говард Латник рекомендовал приступить к реализации состоящего из двух этапов плана, призванного переломить положение дел, в том числе за счет льгот для тех иностранных компаний, которые будут вкладывать средства в производство полупроводников в Соединенных Штатах.

    ABŞ yarımkeçiricilərin idxalına 25 % rüsum tətbiq edib

