    Завершилась конференция в рамках инициативы "Мост мира" между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:18
    Завершилась конференция в рамках инициативы Мост мира между Баку и Ереваном

    В армянском городе Цахкадзоре сегодня завершилась двухдневная конференция в рамках инициативы "Мост мира".

    Как передает Report, пресс-релиз по итогам мероприятия распространил Armenian Counsil.

    "Регулярное сотрудничество в формате "Моста мира" может внести значительный вклад в укрепление взаимного доверия, расширение профессионального сотрудничества и поэтапную нормализацию азербайджано-армянских отношений", - подтвердили участники конференции.

    В рамках мероприятия состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества, экспертного сообщества и медиа двух стран.

    Стороны были представлены расширенным составом, что вновь подтвердило приверженность обеих стран инклюзивному и устойчивому диалогу.

    Дискуссии были посвящены текущему этапу и будущим направлениям развития азербайджано-армянских отношений, реализации мирной повестки в соответствии с Вашингтонскими договоренностями от 8 августа 2025 года, и ее роли в последующем развитии региона.

    Участники обменялись мнениями относительно меняющейся региональной среды безопасности и экономических возможностей, возникающих в результате мирного процесса.

    Отдельная сессия была посвящена сотрудничеству между участниками диалога, включая совместные проекты, стратегии публичной коммуникации и механизмы межсоциального взаимодействия.

    Особое внимание было уделено разработке практических рекомендаций, поддерживающих укрепление доверия, общественную дипломатию и сближение на уровне обществ.

    Также широко обсуждались вопросы, связанные с региональной безопасностью.

    Наряду с официальными сессиями были проведены неформальные встречи, способствовавшие развитию межличностных связей и формированию конструктивной атмосферы.

    На второй день участники рассмотрели преимущества устойчивого мира и возможные социально-экономические выгоды от построения межсоциальных отношений. Обсуждались ожидания и пути достижения реальных результатов мирного процесса для граждан.

    В рамках программы участники провели встречи с высокопоставленными официальными лицами Армении, в том числе с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и заместителем министра иностранных дел Вааном Костаняном. Эти дискуссии создали возможность для обмена мнениями о роли гражданского общества в поддержке мирной повестки и о том, как общественные инициативы могут дополнять официальные усилия.

    Мероприятие завершилось пресс-конференцией по итогам дискуссий.

    Фото
