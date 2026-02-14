Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент: Азербайджан работает с партнерами из ЦА над проектом кабеля по дну Каспия

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:14
    Азербайджан совместно с партнерами из Центральной Азии ведет работу над реализацией проекта прокладки фибероптической линии по дну Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

    Глава государства подчеркнул, что проекты региональной взаимосвязанности охватывают не только железнодорожную инфраструктуру, но и цифровые коммуникации, в том числе развитие фибероптических сетей.

    "В этом году будут проводиться соответствующие работы. Мы рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией. Коридор через Азербайджан в направлении Армении, а далее в Европу также обладает большим потенциалом", - отметил президент.

    Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyir
    Лента новостей