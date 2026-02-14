İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyir

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:11
    Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyir

    Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində baş tutan "Açıq dəhliz siyasəti? Trans-Xəzər əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi" mövzusunda baş tutan panel müzakirəsində deyib.

    Prezident qeyd edib ki, regional bağlantılar layihələri nəinki dəmiryolları, o cümlədən fiberoptik layihələrində özünü göstərir.

    "Bu il bununla bağlı işlər aparılacaq. Yeni imkanlara nəzər salırıq. Ermənistanla sülh əldə edildikdən sonra Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana, daha sonra Avropa istiqamətinə gedən dəhlizin də həmçinin böyük potensialı var".

