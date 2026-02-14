Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл дверь для мира

    • 14 февраля, 2026
    • 18:11
    Как передает Report, об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.

    Она отметила, что Европейский союз с удовлетворением "ведет работу с Арменией и Азербайджаном, чтобы сформировать глобальный маршрут.

    "Что касается вопросов, стоящих в нашей повестке, то они соответствуют новой стратегии Европейского союза по Черному морю. В этой связи реализуются такие проекты, посредством которых, как мы считаем, можно добиться позитивных геополитических изменений, чтобы наши деловые круги, а также наши граждане и народы могли извлечь из этого пользу.

    Мы в прошлом неоднократно видели, что регион Черного моря или же Каспийского моря мы рассматривали как понятие, разделяющее нас друг от друга, а не как понятие, связывающее нас друг с другом. Сейчас же мы меняем этот менталитет, и, конечно, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном является открывает двери, и то, что раньше казалось невозможным для реализации, теперь в это у нас уже появляется вера", - сказала Кос.

