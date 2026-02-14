Ильхам Алиев о Транскаспийском сотрудничестве: нужны хорошие отношения с соседями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эффективное функционирование региональных транспортных узлов невозможно без добрососедских отношений.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

Президент отметил, что Азербайджан на протяжении последних лет активно инвестирует в развитие физической инфраструктуры.

"Безусловно, в региональных транспортных узлах должны быть хорошие отношения с соседями. С точки зрения как Запада, так и Востока Азербайджан стремится к этому", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что географическое положение Азербайджана является преимуществом, но без соответствующей инфраструктуры это не будет иметь смысла.

"Через территорию Азербайджана перевезено более 100 тысяч TEU грузов, и планируется увеличить этот объем до 250-400 тысяч. Мы инвестировали в развитие наших морских портов", - сказал он.