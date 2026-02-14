Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев о Транскаспийском сотрудничестве: нужны хорошие отношения с соседями

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:08
    Ильхам Алиев о Транскаспийском сотрудничестве: нужны хорошие отношения с соседями

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эффективное функционирование региональных транспортных узлов невозможно без добрососедских отношений.

    Как сообщает Report, об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

    Президент отметил, что Азербайджан на протяжении последних лет активно инвестирует в развитие физической инфраструктуры.

    "Безусловно, в региональных транспортных узлах должны быть хорошие отношения с соседями. С точки зрения как Запада, так и Востока Азербайджан стремится к этому", - подчеркнул Ильхам Алиев.

    Глава государства добавил, что географическое положение Азербайджана является преимуществом, но без соответствующей инфраструктуры это не будет иметь смысла.

    "Через территорию Азербайджана перевезено более 100 тысяч TEU грузов, и планируется увеличить этот объем до 250-400 тысяч. Мы инвестировали в развитие наших морских портов", - сказал он.

    İlham Əliyev: Regional nəqliyyat qovşaqlarında qonşularla yaxşı münasibətlər olmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    18:14

    Президент: Азербайджан работает с партнерами из ЦА над проектом по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском море

    Внешняя политика
    18:12

    Марта Кос поблагодарила президента Азербайджана за руководство мирным проектом на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    18:11

    Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл дверь для мира

    Другие
    18:08

    Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарегина II

    В регионе
    18:08

    Ильхам Алиев о Транскаспийском сотрудничестве: нужны хорошие отношения с соседями

    Внешняя политика
    18:03

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельной дискуссии по Транскаспийскому сотрудничеству в Мюнхене

    Внешняя политика
    17:59

    Азербайджанские и британские военные приняли участие в учениях по кибербезопасности

    Армия
    17:38

    МВД: За сутки задержаны 15 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

    Происшествия
    17:37

    В российском аэропорту Диксон Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    Другие страны
    Лента новостей