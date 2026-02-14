İlham Əliyev: Regional nəqliyyat qovşaqlarında qonşularla yaxşı münasibətlər olmalıdır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:06
    Regional nəqliyyat qovşaqlarında qonşularla yaxşı münasibətlər olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində baş tutan "Açıq dəhliz siyasəti? Trans-Xəzər əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi" mövzusunda baş tutan panel müzakirəsində deyib.

    Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan fiziki infrastruktura sərmayələr yatırıb:

    "Birmənalı olaraq regional nəqliyyat qovşaqlarında qonşularla yaxşı münasibətlər olmalıdır. Burada qərb və şərq baxımından Azərbaycan buna çalışır".

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanən coğrafi mövqeyi üstünlükdür, lakin müvafiq infrastruktur olmasa bunun mənası hiss edilməz.

    "Azərbaycan ərazisi ilə 100 mindən artıq TEO yüklər daşınıb, 250 - 400 min həcminin artırılması nəzərdə tutulur. Dəniz limanlarımızın inkişafına sərmayələr yatırmışıq".

    Prezident bildirib ki, Azərbaycan öz ərazisində dəmir yollarının tikintisinə sərmayələr yatırır:

    "Yeni çəkiləcək və yenidən bərpa olunacaq dəmir yollarının məsafəsi 600 km olacaq. Bu Azərbaycanın əsas hissəsində və Naxçıvan eksklavında olacaq infrastrukturdur. Ermənistan ərazisində isə 40 km məsafə olacaq. Bunlar həyata keçirilən kimi Orta dəhlizlə iki marşrut olacaq. Bu Şərq ilə Qərb arasında olan məhz yüklərin daşınması Cənubi Qafqaz vasitəsilə həyata keçiriləcək".

