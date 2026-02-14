Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарегина II
- 14 февраля, 2026
- 18:08
Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного со священнослужителем Арманом Сарояном.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
"Выезд Его Святейшества патриарха из Армении был запрещен", - заявил его адвокат Ара Зограбян.
