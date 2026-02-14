Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Марта Кос поблагодарила президента Азербайджана за его лидерство в мирном процессе на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:12
    Марта Кос поблагодарила президента Азербайджана за его лидерство в мирном процессе на Южном Кавказе

    Спасибо Вам, президент Ильхам Алиев за руководство мирным процессом на Южном Кавказе, который получает значительную поддержку со стороны ЕС.

    Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Я благодарю президента Алиева за его лидерство в мирном процессе, который активно поддерживается Европейским союзом", - сказала Кос.

    Она отметила, что на Южном Кавказе происходят огромные изменения "и они были бы невозможны без мира".

    "Представьте: границы были закрыты, торговли не было, переходы либо отсутствовали, либо не функционировали. И сейчас за очень короткое время все начинает двигаться. Я сама из Словении. Мы пережили конфликты в Первую и Вторую мировые войны, и нам потребовалось 70 лет, чтобы прийти к примирению с соседями. Да, не все еще завершено, но процесс идет. Главное - политическая воля с обеих сторон. Именно она открыла многие каналы, в том числе для сотрудничества с Европой", - сказала еврокомиссар.

