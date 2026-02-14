Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 14 fevral, 2026
- 18:17
Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən əhəmiyyətli dəstək alan sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm, Prezident İlham Əliyev.
"Report" xəbər verir ki, bunu Aİ-nin genişlənmə məsələsi üzrə komissarı Marta Kos Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.
Məlumat yenilənir...
Son xəbərlər
18:28
Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıbXarici siyasət
18:25
İlham Əliyev: Tranzit imkanları yaratdıqlarına görə gürcüstanlı dostlarımıza təşəkkür edirəmXarici siyasət
18:24
Foto
Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olubXarici siyasət
18:20
İlham Əliyev: Sərhədlərimizdə sülh qurulub, tamamilə yeni vəziyyət yaranıbXarici siyasət
18:20
Foto
Bakı və İrəvan arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində konfrans başa çatıbXarici siyasət
18:17
Foto
İlham Əliyev Münxendə Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
18:17
Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edibXarici siyasət
18:11
Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyirXarici siyasət
18:06