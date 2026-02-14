İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:17
    Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən əhəmiyyətli dəstək alan sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm, Prezident İlham Əliyev.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Aİ-nin genişlənmə məsələsi üzrə komissarı Marta Kos Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    Marta Kos İlham Əliyev Azərbaycan
    Марта Кос поблагодарила президента Азербайджана за его лидерство в мирном процессе на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    18:28

    Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb

    Xarici siyasət
    18:25

    İlham Əliyev: Tranzit imkanları yaratdıqlarına görə gürcüstanlı dostlarımıza təşəkkür edirəm

    Xarici siyasət
    18:24
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    18:20

    İlham Əliyev: Sərhədlərimizdə sülh qurulub, tamamilə yeni vəziyyət yaranıb

    Xarici siyasət
    18:20
    Foto

    Bakı və İrəvan arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində konfrans başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:17
    Foto

    İlham Əliyev Münxendə Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:17

    Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:11

    Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiberoptik layihəsi üzrə işləyir

    Xarici siyasət
    18:06

    İlham Əliyev: Regional nəqliyyat qovşaqlarında qonşularla yaxşı münasibətlər olmalıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti