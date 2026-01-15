İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ yarımkeçiricilərin idxalına 25 % rüsum tətbiq edib

    • 15 yanvar, 2026
    • 03:48
    ABŞ yarımkeçiricilərin idxalına 25 % rüsum tətbiq edib

    Birləşmiş Ştatlar yarımkeçiricilərin idxalına 25 % həcmində gömrük rüsumu tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən yayımlanan bəyannaməsində deyilir.

    Sənəddə söhbətin "müəyyən qabaqcıl" mikrosxemlərin və digər oxşar məhsulların idxalından getdiyi qeyd olunub. Bununla belə, bir sıra istisnalar nəzərdə tutulub. Məsələn, yarımkeçiricilər ölkənin istehsal güclərini artırmaq, məlumat mərkəzlərində istifadə olunmaq, startapların fəaliyyəti, həmçinin elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması üçün gətirildiyi təqdirdə, bu rüsum tutulmayacaq.

    Bəyannamədə vurğulanıb ki, hazırda ABŞ ehtiyacı olan yarımkeçiricilərin yalnız təxminən 10 %-ni istehsal edir. Beləliklə, Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri ABŞ iqtisadiyyatının bu sahədə xarici tədarükçülərdən ciddi şəkildə asılı olduğunu bildirib. Onun qiymətləndirməsinə görə, mövcud vəziyyət ABŞ-nin milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradır.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, ticarət naziri Hovard Latnik vəziyyəti dəyişmək üçün iki mərhələli planın icrasına başlamağı tövsiyə edib. Bu plan həmçinin yarımkeçiricilərin Birləşmiş Ştatlarda istehsalına sərmayə qoyacaq xarici şirkətlər üçün güzəştlərin tətbiqini nəzərdə tutur.

    США вводят пошлины в размере 25% на импорт полупроводников

