США введут дополнительные санкции против Ирана

Вашингтон в ближайшие дни введет дополнительные санкции в отношении Тегерана, направленные против иранских программ по разработке ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элит

Вашингтон в ближайшие дни введет дополнительные санкции в отношении Тегерана, направленные против иранских программ по разработке ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и Министерством обороны ИРИ.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

После иранского удара по Израилю, следует из документа, президент США Джо Байден вместе с союзниками и партнерами Соединенных Штатов, в том числе по Группе семи, а также лидерами обеих партий в Конгрессе прорабатывает "исчерпывающий ответ".

Салливан подчеркнул, что новые санкции и "другие меры" будут направлены на сдерживание Ирана, призваны "ослабить его военные возможности и эффективность" и затронут "целый спектр" действий, которые США считают проблематичными.

"Давление продолжится", - добавил Салливан, отметив, что за последние три года под санкции США в отношении Ирана попали свыше 600 физических и юридических лиц.

"Мы не остановимся перед тем, чтобы продолжать принимать меры в координации с нашими союзниками и партнерами по всему миру и с Конгрессом для того, чтобы привлечь иранское правительство к ответственности за злонамеренные и дестабилизирующие действия", - подчеркнул помощник президента США по нацбезопасности.