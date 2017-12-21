США впервые ввели санкции в рамках Глобального акта Магнитского

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ США впервые ввели санкции против иностранных граждан и юридических лиц в рамках "Глобального акта о правах человека им. Магнитского".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как отметило министерство финансов США, президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ в связи "с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией на планете", предусматривающий введение карательных мер в отношении тех, "кто участвует в такой злонамеренной деятельности".

К указу приложен список, включающий 13 фамилий "нарушителей прав человека и коррупционеров". Среди них сын генерального прокурора РФ Юрии Чайки - Артем Чайка, старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова, экс- руководитель украинского спецподразделения "Беркут" Сергей Кусюк, сербский "торговец оружием" Слободан Тесич, бывший президент Гамбии Яйя Джамме, глава Высшего избирательного совета Никарагуа Роберто Ривас Рейес, член гватемальского парламента Хулио Антонио Хуарес Рамирес, а также представители Мьянмы, Судана, Пакистана, Доминиканской Республики.

Кроме того, Минфин подготовил свой список, включающий еще 39 физических и юридических лиц, связанных с перечисленными в приложении к президентскому указу 13 деятелями.

Всем тем, на кого распространяются санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

Согласно принятому Конгрессом США в 2016 году "Глобальному акту о правах человека им. Магнитского", глава Белого дома может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". Действие закона рассчитано на шесть лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента.