США вновь внесли в Совбез ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ США обновили проект резолюции Совета Безопасности ООН по учреждению нового механизма по расследованию инцидентов с применением химического оружия в Сирии после сообщений о новой атаке в сирийском населенном пункте Дума. Документ, подготовленный США еще в марте, в доработанном виде был вновь внесен в СБ ООН за несколько часов до встречи пятнадцати членов Совета по ситуации в Сирии.

Как передает Report, проект резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости, "самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года". Члены Совета также "выражают решимость привлечь виновных к ответственности".

Проект резолюции постановляет "учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) сроком на один год с возможностью дальнейшего продления".