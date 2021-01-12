США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госдепартемант США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку акатов международного терроризма и укрытие террористов", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

По его словам, этим действием "мы вновь призовем правительство Кубы к ответственности и пошлем ясный сигнал: кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия".