США увеличат военное присутствие в Афганистане до 14,5 тысячи человек

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ США увеличат военное присутствие в Афганистане на 3,5 тыс. военнослужащих, в результате чего общая численность армейского контингента Штатов составит 14,5 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Майкла Эндрюса.

«Мы не будем говорить, куда они будут направлены, потому что не хотим, чтобы враг знал о наших планах», — цитирует Эндрюса агентство.

В августе глава Пентагона Джеймс Мэттис подписал указ об отправке дополнительных войск США в Афганистан.