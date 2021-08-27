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США увеличат число мест для беженцев из Афганистана

США увеличат число мест для беженцев из Афганистана США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Другие страны
27 августа 2021 г. 20:20
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана

США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории и выделят под их размещение еще три военные базы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска", - сказал Кирби.

Ранее принимать беженцев численностью до 22 тысяч человек США готовились на четырех военных базах.

"Министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении... в США до 50 тысяч (афганцев)", - добавил Кирби.

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Версия на английском языке US to provide temporary housing to 50,000 Afghan refugees

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