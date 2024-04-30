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США сообщили об отражении атаки хуситов в Красном море

США сообщили об отражении атаки хуситов в Красном море Военные США уничтожили БПЛА, запущенный хуситами в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 09:27
США сообщили об отражении атаки хуситов в Красном море

Военные США уничтожили БПЛА, запущенный хуситами в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети "X".

Также хуситы выпустили три баллистические ракеты и три БПЛА по греческому судну Cyclades, которое шло под флагом Мальты, уточнили в CENTCOM. Судно и члены экипажа не пострадали.

Военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море, а также суда Cyclades и MSC Orion. Первое, по утверждению хуситов, "нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины". MSC Orion, заявил представитель хуситов, идентифицировано как израильское.

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Версия на английском языке US repels Houthi attack in Red Sea
Версия на азербайджанском языке ABŞ husilərə məxsus PUA-nı zərərsizləşdirib

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