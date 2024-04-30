США сообщили об отражении атаки хуситов в Красном море

Военные США уничтожили БПЛА, запущенный хуситами в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.

Военные США уничтожили БПЛА, запущенный хуситами в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети "X".

Также хуситы выпустили три баллистические ракеты и три БПЛА по греческому судну Cyclades, которое шло под флагом Мальты, уточнили в CENTCOM. Судно и члены экипажа не пострадали.

Военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море, а также суда Cyclades и MSC Orion. Первое, по утверждению хуситов, "нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины". MSC Orion, заявил представитель хуситов, идентифицировано как израильское.