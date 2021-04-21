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США сделали 200 млн прививок от коронавируса

США сделали 200 млн прививок от коронавируса Соединенные Штаты смогли сделать 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней нахождения у власти новой администрации.
Другие страны
21 апреля 2021 г. 22:54
США сделали 200 млн прививок от коронавируса

Соединенные Штаты смогли сделать 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней нахождения у власти новой администрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Он напомнил, что изначально объявил о своей цели сделать 100 млн прививок в стране в первые 100 дней своего президентства, однако она была достигнута в середине марта. "И поэтому я поставил вторую цель - сделать 200 млн прививок в первые 100 дней моего президентства... Нам удалось этого добиться. Сегодня, на 92-й день пребывания на посту (президента), мы сделали 200 млн прививок", - отметил глава государства.

По мнению главы Белого дома, при темпах вакцинации при администрации его предшественника Дональда Трампа страна бы достигла нынешнего показателя только в сентябре. "Вместо того чтобы отметить этот важный этап в апреле, мы бы достигли его не ранее начала сентября. Некоторые эксперты говорят, что наши быстрые темпы вакцинации уже спасли десятки тысяч американцев... Но нам предстоит еще долгий путь", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что вакцина теперь доступна всем совершеннолетним жителям страны. "Если вам 16 лет или больше, вы имеете право на бесплатную прививку от COVID-19", - отметил глава государства. По его данным, 80% американцев старше 65 лет получили хотя бы одну дозу вакцины на данный момент. Кроме того, продолжил американский лидер, в стране зафиксировано резкое снижение смертности пожилых людей в результате заражения инфекцией.

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