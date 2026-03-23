    США считают недопустимым контроль Ирана над Ормузским проливом

    • 23 марта, 2026
    США считают недопустимым контроль Ирана над Ормузским проливом

    Контроль Ирана над Ормузским проливом представляет собой неприемлемый для Вашингтона сценарий.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC.

    "Мировое сообщество ни в коем случае не должно допускать, чтобы Иран осуществлял контроль над Ормузским проливом, что периодически происходило на протяжении последних десятилетий. Необходим такой результат, который обеспечит твердые гарантии беспрепятственного судоходства через пролив - причем не только в интересах Соединенных Штатов, но и для всех государств Персидского залива, азиатских и европейских стран, а также всего мирового сообщества", - подчеркнул Райт.

    Ранее американский президент Дональд Трамп высказывал уверенность в том, что Ормузский пролив будет незамедлительно открыт в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в рамках текущих переговоров. По его словам, Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.

