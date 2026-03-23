США считают недопустимым контроль Ирана над Ормузским проливом

Контроль Ирана над Ормузским проливом представляет собой неприемлемый для Вашингтона сценарий.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC.

"Мировое сообщество ни в коем случае не должно допускать, чтобы Иран осуществлял контроль над Ормузским проливом, что периодически происходило на протяжении последних десятилетий. Необходим такой результат, который обеспечит твердые гарантии беспрепятственного судоходства через пролив - причем не только в интересах Соединенных Штатов, но и для всех государств Персидского залива, азиатских и европейских стран, а также всего мирового сообщества", - подчеркнул Райт.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказывал уверенность в том, что Ормузский пролив будет незамедлительно открыт в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном в рамках текущих переговоров. По его словам, Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.