İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ rəsmisi İranın Hörmüz boğazı üzərində nəzarətini qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 21:38
    İranın Hörmüz boğazı üzərində nəzarəti Vaşinqton üçün qəbuledilməz ssenaridir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt "CNBC" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Dünya ictimaiyyəti heç bir halda yol verməməlidir ki, İran Hörmüz boğazı üzərində nəzarəti həyata keçirsin, bu, son onilliklər ərzində vaxtaşırı olaraq baş verirdi. Boğaz vasitəsilə maneəsiz gəmiçiliyə dair möhkəm təminatlar verəcək elə bir nəticə lazımdır - özü də təkcə Birləşmiş Ştatların maraqları üçün deyil, həm də bütün Fars körfəzi dövlətləri, Asiya və Avropa ölkələri, eləcə də bütün dünya ictimaiyyəti üçün", - Rayt vurğulayıb.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp cari danışıqlar çərçivəsində Vaşinqtonla Tehran arasında razılaşmalar əldə olunacağı təqdirdə, Hörmüz boğazının dərhal açılacağına əminliyini ifadə etmişdi. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Tehranla Yaxın Şərqdəki münaqişənin "tam nizamlanması" barədə "çox yaxşı" danışıqlar aparıb. Öz növbəsində, İran iddia edir ki, ABŞ ilə birbaşa təmas olmayıb.

    Donald Tramp Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    США считают недопустимым контроль Ирана над Ормузским проливом

    Son xəbərlər

    21:55

    SEPAH-ın Tehrandakı əsas qərargahına zərbə endirilib

    Region
    21:47
    Foto

    Azərbaycan ilk dəfə Lüksemburqda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:38

    Bütün Xəbər Lenti