США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы

    • 19 октября, 2025
    • 15:04
    США развернули элитный отряд американских войск вблизи Венесуэлы в попытке усилить давление на администрацию президента республики Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом пишет газета The New York Post (NYP).

    В статье уточняется, что речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций. Данное подразделение известно как "Ночные сталкеры" и способно перебрасывать в зоны конфликтов самые подготовленные формирования американского спецназа. Среди них - "зеленые береты", "морские котики" и бойцы подразделения "Дельта".

    По данным журналистов, "Ночные сталкеры" при проведении операций используют вертолеты Little Birds и MH-60 Black Hawks.

    Уточняется, что 16 октября эта техника действовала в Карибском море у побережья Венесуэлы, где также были задействованы стратегические бомбардировщики B-52. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что уничтожили подводную лодку.

    Недавно воздушные суда аналогичного типа заметили у места проведения тренировок на острове Тринидад, который находится на расстоянии 500 миль (804 км) от столицы Венесуэлы.

