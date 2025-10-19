США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы
- 19 октября, 2025
- 15:04
США развернули элитный отряд американских войск вблизи Венесуэлы в попытке усилить давление на администрацию президента республики Николаса Мадуро.
Как передает Report, об этом пишет газета The New York Post (NYP).
В статье уточняется, что речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций. Данное подразделение известно как "Ночные сталкеры" и способно перебрасывать в зоны конфликтов самые подготовленные формирования американского спецназа. Среди них - "зеленые береты", "морские котики" и бойцы подразделения "Дельта".
По данным журналистов, "Ночные сталкеры" при проведении операций используют вертолеты Little Birds и MH-60 Black Hawks.
Уточняется, что 16 октября эта техника действовала в Карибском море у побережья Венесуэлы, где также были задействованы стратегические бомбардировщики B-52. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что уничтожили подводную лодку.
Недавно воздушные суда аналогичного типа заметили у места проведения тренировок на острове Тринидад, который находится на расстоянии 500 миль (804 км) от столицы Венесуэлы.