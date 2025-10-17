Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 23:16
США атаковали подводную лодку с наркотиками в Карибском море.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Мы атаковали подводную лодку, и это была подводная лодка с наркотиками, построенная специально для перевозки огромных партий наркотиков", - заявил Трамп.
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что после удара выжили два человека, они в настоящее время находятся на борту корабля ВМС США. В Пентагоне информацию комментировать не стали.
