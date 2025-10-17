Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 23:16
    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

    США атаковали подводную лодку с наркотиками в Карибском море.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

    "Мы атаковали подводную лодку, и это была подводная лодка с наркотиками, построенная специально для перевозки огромных партий наркотиков", - заявил Трамп.

    Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что после удара выжили два человека, они в настоящее время находятся на борту корабля ВМС США. В Пентагоне информацию комментировать не стали.

    Дональд Трамп борьба с наркоторговлей
    Tramp Karib dənizində narkotik yüklü sualtı qayığa hücumu təsdiqləyib

    Последние новости

    00:06
    Видео

    Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме

    Другие страны
    00:05

    Минуло пять лет со дня освобождения Худаферинского моста

    Карабах
    00:00

    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:53

    Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

    Внешняя политика
    23:35
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан

    Внешняя политика
    23:33

    Генсек ТюркПА встретился с министром иностранных дел Казахстана

    Внешняя политика
    23:29
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

    Внешняя политика
    23:22

    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    23:16

    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    Лента новостей