Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

США атаковали подводную лодку с наркотиками в Карибском море.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Мы атаковали подводную лодку, и это была подводная лодка с наркотиками, построенная специально для перевозки огромных партий наркотиков", - заявил Трамп.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что после удара выжили два человека, они в настоящее время находятся на борту корабля ВМС США. В Пентагоне информацию комментировать не стали.