Tramp Karib dənizində narkotik yüklü sualtı qayığa hücumu təsdiqləyib

    • 17 oktyabr, 2025
    • 23:35
    ABŞ Karib dənizində narkotik daşıyan sualtı qayığa hücum edib.

    "Report" "Associated Press"ə istinadən bildirir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşündə deyib.

    "Biz sualtı qayığa hücum etdik və o, böyük miqdarda narkotik daşımaq üçün xüsusi olaraq tikilmiş narkotik sualtı qayıq idi", - Tramp bildirib.

    "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb ki, iki nəfər zərbədən sağ çıxıb və hazırda ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisindədir. ABŞ Müharibə Nazirliyi (Pentaqon) məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib.

    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

