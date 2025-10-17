Tramp Karib dənizində narkotik yüklü sualtı qayığa hücumu təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 23:35
ABŞ Karib dənizində narkotik daşıyan sualtı qayığa hücum edib.
"Report" "Associated Press"ə istinadən bildirir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşündə deyib.
"Biz sualtı qayığa hücum etdik və o, böyük miqdarda narkotik daşımaq üçün xüsusi olaraq tikilmiş narkotik sualtı qayıq idi", - Tramp bildirib.
"Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb ki, iki nəfər zərbədən sağ çıxıb və hazırda ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmisindədir. ABŞ Müharibə Nazirliyi (Pentaqon) məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib.
Son xəbərlər
00:05
Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötürQarabağ
00:00
Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası GünüdürDaxili siyasət
23:49
TÜRKSOY Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
23:42
Şahzadə Endryu Epşteynlə əlaqələri səbəbindən York hersoqu titulundan istifadə etməyəcəkDigər ölkələr
23:35
Tramp Karib dənizində narkotik yüklü sualtı qayığa hücumu təsdiqləyibDigər ölkələr
23:32
Foto
Mehriban Əliyevanın Vatikan şəhər-dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
23:30
Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginin adı çəkilən səs yazısı əsasında cinayət işi açıbRegion
23:25
Foto
Mehriban Əliyeva Vatikanın dövlət katibi ilə görüşübXarici siyasət
23:21