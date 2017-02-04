США разрешили перевозку пассажиров, попавших под указ Трампа

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Пограничная служба США разрешила авиакомпаниям возобновить перевозки пассажиров из стран, попавших под иммиграционный указ Трампа в связи с решением федерального судьи в штате Вашингтон приостановить его действие.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В пятницу вечером федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного на днях президентом Дональдом Трампом. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.