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США расширили санкции по Беларуси

США расширили санкции по Беларуси США расширили санкции по Беларуси, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.
Другие страны
21 июня 2021 г. 18:39
США расширили санкции по Беларуси

США расширили санкции по Беларуси, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

В частности, США ввели санкции против КГБ Беларуси, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, внутренних войск МВД и др.

Под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед также включен в новый санкционный список США.

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