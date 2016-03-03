​США продлили санкции против России на год

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продлил действия санкций в отношении России из-за событий на Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается, действия и политика, о которых говорится в предыдущих указах, продолжаются и представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13660", — говорится в документе.

Сам указ был опубликован 6 марта 2014 года.