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    ​США продлили санкции против России на год

    Сам указ был опубликован 6 марта 2014 года

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продлил действия санкций в отношении России из-за событий на Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

    Как отмечается, действия и политика, о которых говорится в предыдущих указах, продолжаются и представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

    "Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13660", — говорится в документе.

    Сам указ был опубликован 6 марта 2014 года.

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