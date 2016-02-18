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    ​США призвали Турцию сконцентрироваться на ударах по ИГИЛ

    Американские власти также обеспокоены расширением территории, которую занимают курды в Сирии

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Власти США призвали Турцию сконцентрироваться на ударах по боевикам террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

    "Мы призываем сфокусироваться на ударах по ИГ — это общий враг", — сказал он.

    Он также отметил, что американские власти обеспокоены расширением территории, которую занимают курды в Сирии, и призвал их остановиться.

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