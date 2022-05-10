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США предоставят Сирии более 800 млн долларов гуманитарной помощи

США предоставят Сирии более 800 млн долларов гуманитарной помощи Вашингтон предоставит Сирии гуманитарную помощь более чем на 800 млн долларов.
Другие страны
10 мая 2022 г. 16:54
США предоставят Сирии более 800 млн долларов гуманитарной помощи

Вашингтон предоставит Сирии гуманитарную помощь более чем на 800 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты Америки предоставят сирийскому народу новую гуманитарную помощь на сумму более 800 миллионов долларов, крупнейшую гуманитарную помощь со стороны США, когда-либо заявленную на Брюссельской конференции", - приводятся на сайте постпредства США при ООН слова Томас-Гринфилд, которые она произнесла на ежегодной министерской конференции доноров Сирии в столице Бельгии.

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