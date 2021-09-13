США выделят 64 млн долларов для гуманитарной работы в Афганистане

Соединенные Штаты выделяют 64 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи Афганистану.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая по видеосвязи на донорской конференции по Афганистану.
"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около 64 млн долларов США в рамках нового транша гуманитарной помощи. Эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур", - сказала она.
Ранее США заморозили на счетах своих банков около 9,5 млрд долларов США, принадлежавших прежнему правительству Афганистана.