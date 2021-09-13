США выделят 64 млн долларов для гуманитарной работы в Афганистане

Соединенные Штаты выделяют 64 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Соединенные Штаты выделяют 64 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая по видеосвязи на донорской конференции по Афганистану.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около 64 млн долларов США в рамках нового транша гуманитарной помощи. Эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур", - сказала она.

Ранее США заморозили на счетах своих банков около 9,5 млрд долларов США, принадлежавших прежнему правительству Афганистана.