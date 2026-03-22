США потратили более $27 млрд на войну с Ираном
Расходы США на военную операцию против Ирана уже превысили $27 млрд.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные проекта Iran War Cost Tracker.
По его оценке, за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил около $11,3 млрд, после чего ежедневные расходы составляют примерно $1 млрд.
При этом отмечается, что в указанную сумму могут не входить отдельные статьи затрат, включая переброску войск и восстановление военной техники. В связи с этим реальные расходы могут быть значительно выше.
