США потратили более $27 млрд на войну с Ираном

Расходы США на военную операцию против Ирана уже превысили $27 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные проекта Iran War Cost Tracker.

По его оценке, за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил около $11,3 млрд, после чего ежедневные расходы составляют примерно $1 млрд.

При этом отмечается, что в указанную сумму могут не входить отдельные статьи затрат, включая переброску войск и восстановление военной техники. В связи с этим реальные расходы могут быть значительно выше.