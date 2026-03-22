    "Iran War Cost Tracker": ABŞ bu müharibəyə 27 milyard dollardan çox xərcləyib

    • 22 mart, 2026
    • 14:53
    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri artıq 27 milyard dolları ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin "Epik qəzəb" əməliyyatının xərclərini araşdıran "Iran War Cost Tracker" analitik layihəsinin məlumatlarında qeyd olunub.

    Hesablamalara görə, münaqişənin ilk altı günündə Vaşinqton təxminən 11,3 mlrd. dollar xərcləyib, bundan sonra isə gündəlik xərclər təqribən 1 mlrd. dollar təşkil edib.

    Eyni zamanda bildirilib ki, qoşunların yerdəyişməsi və texnikanın istifadəsi, yararsız vəziyyətə düşməsi kimi əlavə xərclər nəzərə alınmayıb. Bununla əlaqədar olaraq real xərclər xeyli çox ola bilər.

    Iran War Cost Tracker ABŞ-nin müharibə xərcləri artıb ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qoşunların yerdəyişməsi və texnikanın istifadəsi
    США потратили более $27 млрд на войну с Ираном

