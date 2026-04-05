    Əraqçi: İranın Hörmüz boğazındakı hərəkətləri beynəlxalq hüquqa uyğundur

    Region
    • 05 aprel, 2026
    • 01:13
    Yaxın Şərqdə və Hörmüz boğazındakı hazırkı vəziyyət ABŞ və İsrailin İrana qarşı qeyri-qanuni müharibəsinin birbaşa nəticəsidir və dünya ictimaiyyəti bu hərəkətlərə görə onları cavab verməyə çağırmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi avstriyalı həmkarı Beate Maynl-Rayzinqer ilə telefon danışığında bildirib.

    "İranın Hörmüz boğazındakı hərəkətləri beynəlxalq hüquqa uyğundur. Dost olmayan ölkələr və onların tərəfdaşlarının İrana hücum etmək üçün bu su yolundan sui-istifadə etməsinin qarşısını almağa yönəlib. Dost dövlətlərin gəmiləri bu boğazdan təhlükəsiz keçidi İslam Respublikası ilə əlaqələndirə bilərlər", - Əraqçi vurğulayıb.

    Avstriyanın XİN rəhbəri müharibənin qlobal təhlükəsizlik və iqtisadiyyat üçün nəticələrindən narahatlığını ifadə edərək, savaşın dayandırılması üçün diplomatik formatın zəruriliyini vurğulayıb və Avstriyanın bu istiqamətdə vasitəçiliyə hazır olduğunu bildirib.

    Əraqçi İsrail və ABŞ-nin məktəblər, xəstəxanalar və universitetlər də daxil olmaqla, İranın kritik əhəmiyyətli mülki infrastrukturuna hücumlarının qeyri-qanuni olduğunu xatırladıb.

    "İran ölkənin suverenliyini, milli maraqlarını və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün bütün qüvvə və imkanlarından istifadə etmək əzmindədir", - iranlı nazir əlavə edib.

    Maynl-Rayzinqer və Əraqçi həmçinin iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsini vurğulayaraq, bəzi konsulluq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İran XİN Abbas Əraqçi Hörmüz boğazında gərginlik Avstriya XİN Beate Maynl-Rayzinqer
    Арагчи: Действия Ирана в Ормузском проливе соответствуют международному праву

    Son xəbərlər

    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti